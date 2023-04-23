Как информирует «НБН«, об этом сказано в материалах СМИ страны-агрессора.

В частности, отмечается, что завтра, 24 апреля, Лавров будет участвовать в одном из главных мероприятий председательства РФ в Совбезе ООН: речь идет об открытых дебатах на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН».

Однако американское посольство не выдало визы группе российских журналистов, которые намеревались лететь в Нью-Йорк для освещения там работы Лаврова. По данным журналистов, Лавров назвал глупостью невыдачу американских виз журналистскому пулу, который должен сопровождать его в поездке в Нью-Йорк. Также глава МИД РФ пообещал, что это решение российская сторона не забудет и не простит.

Издание «РИА Новости» привело заявление российского дипломатического источника, согласно которому отношение к американским журналистам в России будет таким же, как в США к российским после истории с невыдачей виз для работы в ООН. Также отмечается, что американские журналисты испытают на себе весь дискомфорт, неудобство и аналогичное отношение.

Напомним, ранее Сергей Лавров озвучил резонансное заявление относительно завершения войны в Украине.