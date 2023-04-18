Как информирует «НБН» со ссылкой на Радио Свобода, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация «заинтересована» в том, чтобы война на территории Украинского государства, которую он называет «конфликтом» завершилась как можно «быстрее».

Такого рода заявление глава российской дипломатии озвучил семнадцатого марта во время пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой.

Кроме того Лавров поблагодарил своих коллег из Бразилии за «прекрасное понимание» ситуации в Украине и сказал, что РФ благодарна Бразилии за «стремление внести свой вклад» в поиск возможных решений.

По всем ожиданиям, глава МИД России также проведет встречу со своим бразильским коллегой Инасио Луло да Силва.

Напомним, ранее мы уже писали, почему Лавров и делегация РФ не попадут на заседание Совбеза ООН.