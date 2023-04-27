В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на CNN, по данным генерала Кристофера Каволи, в настоящее время ВСУ находятся в весьма хорошей позиции для контрнаступления. Соединенные штаты Америки работали с украинскими войсками над планом операции.

В Комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Каволи заявил:

По моделированию, которое мы очень тщательно провели с ними, украинские войска находятся в хорошей позиции.

Помимо того Каволи заявил, что сухопутные силы РФ на сегодняшний день гораздо масштабнее, нежели они были вначале войны. И все это несмотря на многочисленные потери в войне против Украины.

В результате этого конфликта сухопутные войска РФ несколько деградировали, хотя сегодня они более масштабны, чем вначале войны, — сказал американский генерал.

Также он добавил, что помимо сухопутных войск у России есть и иные ресурсы. К примеру, ВВС потеряли очень мало, приблизительно 80 самолетов. Согласно его словам агрессор имеет еще порядка тысячи истребителей и бомбардировщиков.

Напомним, ранее мы уже писали, что войска РФ нанесли удар по Николаеву.