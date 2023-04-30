Как информирует «НБН» со ссылкой на «Эспресо ТВ», российские телеграмм-каналы сообщают, что двадцать девятого апреля в российском городе Пермь произошел пожар на территории оборонного предприятия «Мотовилихинские заводы».

Пожар произошел приблизительно в 20:00 по местному времени. Когда на место происшествия прибыли работники Министерства чрезвычайных ситуаций, то выяснилось, что загорелась трансформаторная подстанция.

Для ликвидации пожара в Перми были задействованы десять единиц техники и тридцать семь российских пожарных.

Напомним, ранее мы уже писали о «прилете» в Курской области.