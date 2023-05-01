Российское пропагандистское издание «Московский комсомолец» заявило о том, что украинское контрнаступление может сопровождаться «мелкими, но резонансными и болезненными ударами» по городам страны-агрессора, в частности, 9 мая, информирует «НБН».

Псевдожурналисты цитируют военного разведчика РФ с боевым опытом Анатолия Матвийчука. Он заявил, что якобы от Украины можно ожидать что-угодно, поскольку она «постепенно превращается в террористическое государство».

По словам Матвийчука, при наличии возможностей украинцы ударят по центру РФ, предположив, что мишенями могут стать военно-морская база и береговые части России в Калининграде.

Другой эксперт Станислав Кропивник считает, что в первую очередь Украина устроит диверсии в главных городах государства-террориста – Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также во временно захваченном Севастополе.

Напомним, что пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире назвала начальника украинской военной разведки Кирилла Буданова террористом.