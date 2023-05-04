Как информирует «НБН» со ссылкой на ТАСС, в Краснодарском крае Российской Федерации в результате попадания беспилотника загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода.
Дословно из обнародованного сообщения:
На Кубани в результате атаки беспилотного летающего аппарата загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода.
Немного позже после происшествия, губернатор Краснодарского края подтвердил возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.
Кондратьев добавил, что в результате инцидента пострадавших нет. Он также добавил, что пожар локализован на площади 400 метров квадратных.
Напомним, ранее мы уже писали о реакции Белого дома на «атаку» на Кремль.