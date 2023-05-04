В интервью Найджелу Фаражу на GB News 45-й американский президент заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин якобы никогда бы не начал полномасштабное вторжение в соседнюю страну, если бы не некомпетентность нынешнего главы США, информирует «НБН».

В очередной раз Трамп заявил, что он сможет завершить боевые действия в Украине всего за сутки. По словам скандального американского политика, он легко закончит войну за день, если он займет президентское кресло. Экс-президент США добавил, что это «во многом связано с деньгами».

Напомним, что в феврале Трамп впервые пообещал завершить вооруженную агрессию Российской Федерации в Украине за 24 часа, если его переизберут. Политик рассказал, что он предложит Путину и Зеленскому.