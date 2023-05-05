Во время брифинга представитель Вашингтона, комментируя реакцию Москвы на «удар» беспилотника по Кремлю, заявил, что российскому президенту-агрессору не нужны поводы, чтобы убивать мирных граждан Украины.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на сайт Белого дома.

По мнению Кирби, будут ли «ответные удары» государства-террориста зависит исключительно от решения кремлевского диктатора. Чиновник отметил, что Путин продолжает убивать жителей соседней страны, не придумывая причин для этого.

Представитель Белого дома напомнил, что одним из доказательств жестокости главы РФ является обстрел Херсона в то время, как произошел инсценированный удар по Кремлю.

Напомним, что в Институте изучения войны рассказали, как российские власти намерены использовать «нападение» БПЛА на резиденцию президента-агрессора в центре столицы.