В своем отчете эксперты ISW отмечают, что российское руководство попыталось возложить ответственность за «удар» беспилотниками по резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина на Киев. Однако очевидно, что Москва намерена использовать эту «провокацию» для отмены военных парадов в стране 9 мая, информирует «НБН».

Американские аналитики напомнили, что по данным росСМИ традиционные мероприятия на 9 мая отменили уже в 21 городе страны-агрессора, а также на временно захваченной территории Крыма.

В Институте изучения войны отмечают, что российские чиновники отказались от празднования 9 мая без какого-либо официального обоснования или ссылки на соображения безопасности. Некоторые представители власти в регионах объяснили отмену торжеств тем, что они якобы опасаются за участников так называемой «спецоперации».

Ранее аналитики ISW заявили, что «удар» БПЛА по резиденции Путина в центре Москвы был инсценирован россиянами. Эксперты рассказали, что указывает на неправдоподобность «атаки».