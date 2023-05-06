Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на отчет Минобороны Британии.

Как стало известно из источников, в 6 областях, а также в 21 городе Российской Федерации официально были отменены парады к 9 мая. Также отменили торжества и во временно оккупированном Крыму, а в Москве празднование будет происходить в гораздо меньших масштабах, чем раньше. Также были отменены «Бессмертный полк» и танковый биатлон.

Представители британского Минобороны пишут, что все это произошло из-за беспилотника, которым был атакован Кремль несколько дней назад. По данным британской разведки в России сильно опасаются возможных событий, поэтому отменяют большое количество праздников.

Кроме того, РФ все чаще атакует украинские территории беспилотниками, пытаясь нанести ущерб стране.

Также эксперты отмечают, что отмена торжественных мероприятий может негативно высказаться на гражданах России и те могут оказывать свое недовольство по поводу войны в Украине.

Напомним, что ранее в ОК “Юг” рассказали что ожидать от россиян 9 мая.