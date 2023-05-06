Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на соцсети.

Как стало известно из источников, 6 мая, на территории Белгородской области в населенном пункте Шебекино местные жители слышали несколько мощных взрывов неизвестного происхождения. В то же время, они жаловались на сигналы воздушной тревоги.

Примечательно, что глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, что в результате взрывов на территории России по последним данным пострадал один человек. Его состояние на данный момент неизвестно. О том, что стало причиной взрывов на территории города Шебекино Гладков не рассказал.

В нескольких российских пабликах фактически сразу же после взрывов в Белгородской области начали публиковать их последствия. На кадрах видно, что в городе присутствует некоторые разрушения из-за взрывов.

К тому же, мы писали, о том, что утром в Крыму были слышны взрывы.