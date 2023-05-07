Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал «Baza«.

В телеграм-канале сообщили о том, что 7 мая, в населенном пункте Полозовка Курской области, который находится за 61 километр от украинской границы нашли беспилотник. По последним сведениям на беспилотнике присутствовала надпись «Слава Україні».

Однако, отмечается, что помимо этой надписи на нем больше нет абсолютно никаких опознавательных знаков. Некоторые издания предполагают, что это может очередная провокация Российской Федерации, для обвинения украинской стороны.

На данный момент известно, что возле БПЛА в населенном пункте Полозовка выставили охрану.

Местные власти пока что не говорили о том, кто запустил беспилотник и с какой целью.

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