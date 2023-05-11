Как информирует «НБН», об этом говорится в материале СNN со ссылкой на сообщение канадского правительства.

Так, в сообщении ведомства говорится, что данная инициатива была разработана совместно между Вооруженными силами Каналы и Национальными вооруженными силами Латвии. Она предусматривает, что обе страны в рамках операции UNIFIER будут проводить учения для ВСУ.

Данная инициатива является дополнением к другим текущим мероприятиям, которые были проведены в рамках операции UNIFIER в поддержку Украинского государства.

Также отмечается, что порядка восьми сотен военных ВС Канады сейчас находятся в Латвии, ведь с 2017-го Канада является рамочным государством усиленной боевой группы передового присутствия Организации Североатлантического договора в Латвии.

Напомним, ранее мы уже писали, что в апреле в Швеции стартовали самые крупные за последние двадцать пять лет военные учения.