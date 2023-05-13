Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на телеграм-канал BRIEF.

В данном телеграм-канале опубликовали ряд фотографий, на которых видно сбитый вертолет Ми-8. Автор телеграм-канала пишет, что лопасть была изрешечена крупными однотипными поражающими элементами, что очень напоминает части зенитных ракет.

Также там высказали предположение касательно того, что, на территории Брянской области упал не один вертолет Ми-8, а скорее всего либо два вертолета, либо вертолет и самолет. Сообщается, что «приземление» российской авиации случилось в населенных пунктах Клинцы и Стародуб.

К слову, представители оперативных служб Российской Федерации сообщили, что в результате данной аварии присутствуют погибшие, их число устанавливается.

Отдельно стоит отметить, что это уже далеко не первый случай, когда на территории России падает авиация ВС РФ. Конкретно в данном случае эксперты предполагают, что вертолет могли сбить сами россияне.

Следует напомнить, что ранее мы писали о ночной атаке оккупантов на Киев.