Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «Наша Ліва«.

В источнике сообщается о том, что самопровозглашенный «лидер» Беларуси Александр Лукашенко снова пытается игнорировать какие-либо появления на публике. На этот раз он не явился на празднике Дня флага и герба, вместо него там присутствовал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

По данным средств массовой информации связано это с тем, что в круге близких к Лукашенко людей активно распространяется неизвестный вирус. Также сообщается, что скорее всего Лукашенко тоже болеет данным вирусом, поэтому пытается себя полностью обезопасить.

В источнике также пишут о том, что близкий к службе протокола Александра Лукашенко заявил о том, что ряд людей, которые достаточно тесно общались с белорусским диктатором уже «упали с ног». Само состояние Лукашенко остается под вопросом, но СМИ считают, что в круге его близких «ходит» серьезный вирус.

Отметим, ранее мы писали, что Лукашенко срочно покинул парад в Москве из-за улучшения состояния здоровья.