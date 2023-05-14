Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на турецкие СМИ.

Известно, что Реджеп Тайип Эрдоган в случае, если не сможет одержать победу на выборах впервые за 20 лет пообещал мирным путем передать власть и не спорить с выбором народа. Сами выборы стартовали в 8 утра и должны завершится в 17:00.

На данный момент также известно, что средствам массовой информации запрещено сообщать частичные результаты выборов в Турции до 21:00. К тому же известно, что никакие экзит-полы в Турции также не проводились, поэтому узнать победителя заранее не удастся.

Стоит отметить, что Кылычдароглу — это оппозиционный 74-летний политик. Впервые в истории все шесть оппозиционных партий объединились в одну и выдвинули своего единого кандидата на пост главы турецкого государства. К слову, согласно опросам известно, что большинство местных жителей все же не хочет, чтобы Реджеп Тайип Эрдоган вновь стал президентом Турции.

Отметим, что в случае, если ни один из кандидатов не сможет набрать на выборах более 50%, то тогда президентская гонка определит победителя во втором туре 28 мая.

Отметим, что ранее Эрдоган провел провел переговоры с Путиным.