Как информирует «НБН», об этом на своей странице в «Твиттер» рассказал глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

Дословно из сообщения украинского дипломата:

Только что французский Сенат признал, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом народа Украины. Я выражаю благодарность сенаторам Франции за такое их историческое голосование. Оно восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв.

Помимо того глава МИД также добавил, что такие преступления никогда не должны повторяться, и забывать о них также нельзя.

Ранее мы писали о то, что в Германии также расценивают Голодомор 1932-1933 годов как геноцид.