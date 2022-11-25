Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение главы МИД в социальной сети «Твиттер», в парламенте Германии все демократические фракции договорились уже на следующей неделе принять важную резолюцию, касающуюся Голодомора.

Дословно из заявления, обнародованного министром иностранных дел Украины:

«В ФРГ все демократические фракции пришли к соглашению о том, что уже на следующей неделе будет принята весьма важная совместная резолюция о Голодоморе. Они решили, что Бундестаг расценивает это как геноцид».

Глава украинской дипломатии, в свою очередь, высказал слова благодарности Берлину за такого рода решение.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба высказался об абсурдности призывов российской стороны к мирным переговорам с Украиной.