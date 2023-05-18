Издание Politico, ссылаясь на свои источники, утверждает, что в Вашингтону наиболее реалистичным сценарием кажется превращение войны в Украине в замороженный конфликт, который затянется на годы или десятилетия, информирует «НБН».

В Администрации главы США пришли к такому выводу, учитывая то, что ни Украина, ни РФ не склонны признавать поражение. Кроме того, руководство Америки предполагает, что контрнаступление защитников не нанесет смертельный удар по стране-агрессору.

Журналисты пишут, что для Вашингтона и его союзников будет политически приемлемым долгосрочным результатом замороженный конфликт, который предусматривает приостановление боевых действий без объявления победителя с учетом того, что Киев и Москва не соглашаются с официальным окончанием войны.

Американские чиновники подтвердили, что в США готовятся к такому развитию событий. При этом Вашингтон продумывает долгосрочные связи с Украиной в сфере безопасности, а также ее отношения с Североатлантическим Альянсом.

Напомним, что бывший американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство военной помощью США Украине.