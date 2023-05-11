Во время общения с избирателями на мероприятии в Нью-Гемпшире, Трамп, который намерен вновь получить президентское кресло в следующем году, высказался о предоставлении США военной помощи Украине.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

По словам скандального политика, если он победит на президентских выборах, он не будет обязываться оказывать военную помощь Украине. Бывший президент США считает, что Вашингтон раздает слишком много вооружения и якобы из-за этого у страны не осталось боеприпасов для себя. Он хочет, чтобы европейские страны выделили больше денег.

Кроме того, на встрече с избирателями в Манчестере Трамп отказался называть главу Кремля военным преступником. Бывший американский лидер убежден, что «это можно обсудить гораздо позже», чтобы не усложнять заключение соглашения.

Также 45-й президент США не ответил прямо на вопрос, хочет ли он победы Украины в войне с РФ, заявив, что хочет, чтобы украинцы и россияне перестали умирать.

Отметим, что ранее Трамп обвинил в некомпетентности главу США Джо Байдена и в очередной раз пообещал закончить российско-украинскую войну за день.