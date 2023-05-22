Как информирует «НБН», на эту информацию на своей странице в социальной сети Facebook отреагировал народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко, которого не выпустили из страны для участия в мероприятиях, организованных ПАСЕ.

Дословно из обнародованного Гончаренко сообщения:

Исходя из опубликованного снимка, это не очень похоже на важную командировку или рабочую поездку. Именно поэтому есть вопрос о том, как ему удалось уехать, и кто такое разрешение выдал?

При этом нардеп от «Европейской солидарности» напомнил, что в начале текущего месяца ему запретили участвовать сразу в нескольких мероприятиях, которые были организованы ПАСЕ.

Политик добавил:

Мне никто не выдал разрешения. И это несмотря на то, что президент ПАСЕ направлял в украинский парламент письмо по вопросу, почему Украина нарушает собственные обязательства, препятствуя деятельности делегата ПАСЕ. Делайте выводы самостоятельно.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Алексея Арестовича относительно того, что эта война в Украине может быть не последней.