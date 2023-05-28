Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на турецкие СМИ.

В Турции, 28 мая состоялся второй тур президентских выборов, где участие взяли Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. Выборы начались в 8 часов по местному времени (совпадает с киевским временем). Голосование длилось до 17:00. Согласно Высшей избирательной комиссии прогнозы запрещено делать до 18:00. Уже после этого времени можно публиковать первые результаты долгожданного события.

В первом туре президентских выборов оба кандидата набрали достаточно большое количество голосов. И Эрдоган и Кылычдароглу превысили отметку в 40%, но все же действующий глава государства был ближе к победе чем его оппонент.

Для местных жителей это достаточно весомое событие, так как Реджеп Тайип Эрдоган уже долгое время находится во главе турецкого государства, а сейчас у него появился достойный кандидат, который может его вытеснить.

Ранее мы писали о первом туре выборов в Турции.