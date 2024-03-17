О том, что российское командование все еще в поисках решения, позволяющего не допустить дальнейших потерь своих кораблей в водах Черного моря, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Военно-Морских сил ВСУ, капитана 3-го ранга Дмитрия Плетенчука, озвученное в эфире телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Плетенчука, враги оказались в таком положении, что вынуждены искать тактические меры противодействия, которые откроют возможность выхода из этой патовой ситуации. В частности, на протяжении небольшого временного периода, ЧФ РФ потерял сразу 3-ри боевых корабля, благодаря эффективной работе Сил обороны нашей страны.

Кроме того, представитель Военно-Морских сил ВСУ отдельно подчеркнул — отсутствие плавсредств противника в Черном море напрямую связано с угрозой уничтожения кораблей, а также нежеланием портить информационную картину во время псевдовыборов президента РФ, проходящих с 15-е по 17-е марта.

Ранее мы писали о том, как в ВМС объясняли уверенность в гибели большей части экипажа «Сергея Котова».