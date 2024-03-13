О том, что оккупанты намереваются заменить национальный состав украинцев на ВОТ указанной области не только осуществляя своз «гастарбайтеров» со всей страны-агрессора, но и анонсировали назначение военных преступников, ранее участвующих в так называемой «СВО» на руководящие посты в органы «власти», пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По словам Федорова, одна из таких программ, направленных на замещение этнического состава, носит сомнительное название — «время героев». Данным проектом предусматривается внедрение на должности функционеров прямых участников войны с Украиной. Аналогичной инициативой Кремля, «запорожской целиной», планируется провести переселение на Запорожье специалистов из РФ, а также семьи захватчиков.

Глава Запорожской ОВА добавил — вышеописанные методики уже привели к увеличению количества населения на ВОТ именно за счет граждан государства-террориста: подобным образом РФ создает лояльную к оккупационным властям прослойку общества, минимизируя вероятность возможных протестов в будущем.

Ранее мы писали о том, что Федоров сообщал, какой процент поддержки «власти» постараются «нарисовать» Путину на захваченном Запорожье.