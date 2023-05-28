Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Валерия Цепкало в телеграм-канале.

Цепкало сообщил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко в ходе своего очередного визита в Москву в рамках Евразийского экономического форума попал в Центральную клиническую больницу города Москвы. По тем источникам, которые есть у Цепкало известно, что на данный момент самопровозглашенный «лидер» Беларуси находится фактически в критическом состоянии.

Цепкало пишет, что для того, чтобы вернуть Лукашенко из того состояния, в котором он сейчас находится были задействованы лучшие врачи Москвы. Также он сообщает, что в Москве ему делают все необходимые процедуры, в том числе и промывание крови. Кроме того, даже если Лукашенко все таки удастся прийти в нормальное состояние, врачи предупреждают о возможных рецидивах.

Также белорусский оппозиционер подметил, что вполне возможно, что то, что произошло с Лукашенко — это дело рук Кремля. Именно для этого были сделаны все организационные мероприятия по спасению диктатора.

Отметим, ранее Лукашенко рассказал о состоянии своего здоровья.