Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «Baza«.

Так, если верить источнику, то становится известно, что 28 мая, в воскресенье на территории Краснодарского края Российской Федерации был атакован нефтеперерабатывающий завод.

Речь конечно же идёт о Ильском НПЗ в Краснодарском районе. По данным источника, несколько беспилотных летательных аппаратов пыталось атаковать территорию Ильского НПЗ, но все они якобы «было сбиты». На территории завода упали обломки от БПЛА, но как пишут росСМИ — «разрушений нет».

Кроме того, стоит отметить, что это уже далеко не первая атака беспилотных летательных аппаратов на объекты критической инфраструктуры в Российской Федерации. Вчера СМИ сообщали о двух подобных случаях. Российские представители каждый раз заявляют о том, что в результате атак пострадавших — нет.

Напомним, ранее мы писали об атаке на НПЗ в Тверской области.