Как информирует «НБН», местный губернатор Вениамин Кондратьев в ТГ-канале сообщил, что на территории Афипского НПЗ по причине атаки неизвестного БПЛА ночью 31 мая произошел пожар.

Чиновник добавил, что ЧП произошло в Северском районе региона. Там загорелась одна из установок по перегонке мазута.

Дословно из заявления Кондратьева:

По предварительной информации это произошло из-за прилета БПЛА.

В свою очередь различные ТГ-каналы опубликовали видео момента атаки дрона на НПЗ в Краснодарском крае.

Напомним, ранее в Минобороны РФ пожаловались на вчерашнюю атаку дронов на Москву.