Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российским телеграм-канал «Baza«.

В источнике говорится о том, что пожар возник на одном из самых крупных заводов по производству сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» в российском городе Ростов-на-Дону, который находится недалеко от украинской территории.

По последним данным из источника известно, что на заводе горят покрышки, а пожару присвоен второй ранг. Однако, как пишут росСМИ, на данный момент все еще есть угроза, так как его площадь составляет около 80 квадратных метров, но пожар может распространяться.

Также, если верить телеграм-каналу «Baza», то погибших или пострадавших в результате пожара на территории Ростова нет.

Местные власти пока что не делали никаких заявлений, касательно возникновения пожара на территории российского города Ростов-на-Дону.

Напомним, ранее мы писали о падении БПЛА в Калужской области.