Об этом пишет «НБН» со ссылкой на заявление губернатора Брянщины Александра Богомаза.

С его слов становится известно, что ночью, с 16 на 17 июня украинская сторона якобы пыталась совершить атаку на нефтеперегонную станцию «Дружба», которая находится на территории Брянской области в Новозыбковском городском округе. По словам самого губернатора, данная атака была не очень успешной для украинской стороны, так как, по его словам, система противовоздушной обороны сработала хорошо и все цели были сбиты.

Прямая речь Александра Богомаза: «Сегодня ночью подразделениями ПВО Вооруженных сил Российской Федерации в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба». Благодаря профессионализму наших военных было уничтожено три беспилотника самолетного типа».

К слову, российская сторона достаточно часто обвиняет Украину в подобных происшествиях не предоставляя никаких аргументов и фактов.

Напомним, ранее мы писали о дневной атаке на Киевщину.