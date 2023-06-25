Об этом пишет «НБН» со ссылкой на российские СМИ, а также на «УНИАН«.

С источников становится известно, что несмотря на то, что между главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным и белорусским самопровозглашенным президентом Лукашенко прошли «успешные» переговоры и было принято решение остановить движения на Москву, ряд военных объектов все еще остается под контролем «вагнеровцев».

Так, по данным СМИ известно, что аэродромы на территории Ростовской области контролируют наемники ЧВК «Вагнер». Это касается аэродромов «Миллерово», Ростов, а также ПКП ВКС. Там все еще присутствуют бойцы «вагнеров» и это несмотря на то, что они заявили о выходе из города.

Кроме того, некоторые издания пишут о том, что трасса М4 «Дон» по которой осуществляли движения бойцы ЧВК «Вагнер» в Московской и Тульской области до сих пор является перекрытой.

Следует напомнить, ранее мы писали о ситуации в Ростове.