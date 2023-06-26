Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

Отмечается, что сервисный центр планируют открыть в городе Познань. Также известно, что данный центр планирует открыть производитель вооружения Polska Grupa Zbrojeniowa (Польша).

Это связано с тем, что власти Польши намерены удвоить численность собственных вооруженных сил в 2023 году и увеличить оборонные затраты до четырех процентов ВВП.

По состоянию на текущий момент известно, что Польша заказала 250 самых современных танков Abrams в дополнение к 116 модернизированным.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что украинцы начинают обучение на американских танках Abrams М1.