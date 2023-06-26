В понедельник, 26 июня, в Кремле сообщили о телефонном разговоре президента РФ с иранским лидером Эбрахимом Раиси, который выразил диктатору «полную поддержку» после завершения «бунта» армии Пригожина.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

В Администрации Путина заявили, что главы государств также обсуждали международные вопросы – ситуацию в Закавзазье и сирийское урегулирование.

Также телефонный разговор у президента-агрессора состоялся с шейхом Катара Тамимом бин Хама дат-Тани, который, согласно заявлению Кремля, также поддержал лидера россиян.

Ранее в ГУР высказались о реакции «партнеров» России на «мятеж» Пригожина, рассказав о последствиях «бунта» олигарха для режима Путина.