Самопровозглашенный белорусский президент рассказал детали переговоров с «поваром Путина». По словам Лукашенко, он отговорил главу Кремля от решения «жестоко мочить» Пригожина, информирует «НБН».

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя откровения белорусского диктатора, отметил, что в Кремле нормально относятся к тому, что он поделился подробностями переговорного процесса.

При этом пресс-секретарь российского лидера отказался отвечать на вопрос представителей росСМИ о том, действительно ли Лукашенко отговорил Путина от ликвидации главаря «вагнеровцев». Представитель Администрации президента России отметил, что об этом нужно спросить у нелегитимного президента РБ.

Напомним, у Буданова заявили, что «бунт» Пригожина стал политическим инфарктом для Путина, рассказав о последствиях «восстания» для президента-агрессора.