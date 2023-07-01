Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Bloomberg«.

Так, с источника становится известно, что российские спецслужбы после мятежа, который совершил Евгений Пригожин, вместе с наемниками ЧВК «Вагнер» начали активно совершать различные проверки в Министерстве обороны РФ. В том числе под давление попали люди, которые были близки к Сергею Шойгу, среди них оказался и генерал Суровикин.

«Проверка силовых структур может вестись не только в отношении генерала Сергея Суровикина, но и в отношении ближайших людей министра обороны Сергея Шойгу, считает автора издания.

Они начались после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин устроил мятеж, сообщает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Дополнительных деталей не приводится» — пишет иностранный источник.

Также там заявляют, что пока неизвестно, будут ли какие-то серьезные перестановки в Минобороны РФ и как это повлияет на ситуацию в войне.

Отметим, ранее мы писали о бунте Пригожина.