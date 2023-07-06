Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, президент КНР заявил, что он ожидает от своей армии более качественной подготовки к войне, в том числе относительно планирования боевых действий.

С таким заявлением глава Китайской народной республики выступил перед военным командованием Восточного театра военных действий.

Согласно заявлению Си Цзиньпина, мир вступил в новый период потрясений и перемен. Ситуация е с безопасностью КНР стала более неопределенной и нестабильной.

Так, президент Китая подчеркнул, что армия его страны должна упорно думать и решать военные вопросы с политической точки зрения. Также войска должны смело воевать и решительно защищать китайский суверенитет, интересы развития и безопасность.

Напоследок Си Цзиньпин добавил, что в КНР нужно улучшить военное обучение и подготовку.

Напомним, ранее мы уже писали об ответе президента Китая Байдену на его слова о «диктаторе» Си Цзньпине.