Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду«, с таким заявлением выступила спикер министерства иностранных дел Китая Мао Нин сегодня на брифинге. При этом дипломат назвала слова главы Белого дома «безответственными».

«Это не соответствует главным фактам и протоколам дипломатии, значительным образом нарушает политическое достоинство Китая и представляет собой публичную политическую провокацию», – сказала она.

Напомним, что сегодня в рамках благотворительного мероприятия в Калифорнии Байден сказал, что лидер Китая был ошеломлен шпионской пулей, пролетевшей над США в начале этого года, и отметил, что «он не знал, что она там была».

«Для всех диктаторов это самое большое смещение – когда они не знают, что произошло», – подчеркнул президент США.

Заявления президентов США и ответ Китая свидетельствуют о том, какими хрупкими остаются связи между самыми крупными экономиками мира, у которых есть фундаментальные разногласия по вопросам, касающимся прав человека и технологии, а также торговлю и продажу оружия Тайваню.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Джо Байден назвал президента Китая диктатором.