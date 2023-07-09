Как пишет «НБН«, об этом сообщают российские военкоры.

Согласно данным российских так называемых военкоров становится известно, что глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, который возглавил украинскую кампанию в декабре прошлого года в действительности был отстранен от своей должности. Теперь Герасимов не сможет управлять войсками и командовать так называемой «спецоперацией» в Украине.

К слову, на данный момент нет официального подтверждения по этому поводу, но кроме российских военкоров такую информацию сообщают и телеграм-каналы. Примечательно, что также неизвестно, кто сейчас будет командовать войсками России после отстранения от должности Валерия Герасимова.

Отметим, ранее мы писали о том, что оккупанты продолжают минировать ЗАЭС.