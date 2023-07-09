Как сообщает «НБН» об этом пишут российские телеграм-каналы.

С источников становится известно, что на территории Ростовской области Российской Федерации были слышны взрывы. По данным этих же источников известно, что это была работа противовоздушной обороны Ростовской области. Также российские ресурсы сообщают о том, что в ходе этих взрывов есть разрушения в нескольких зданиях, пострадавших или погибших нет.

Примечательно, что местные власти Ростовской области пока что не делали никаких заявлений касательно данной ситуации. Но всё же стоит напомнить что РФ очень часто обвиняет Украину якобы в обстрелах собственной территории.

Отметим, что на данный момент неизвестно, в действительности ли были сбиты воздушные цели над Ростовской области или же это фейковая информация.

Отметим, ранее мы писали о взрывах в Киеве.