Как информирует «НБН» со ссылкой на ТГ-канал Кадырова, теперь чеченский спецназ будет воевать на Бахмутском направлении, а точнее в Клищеевке.

Так, командование так называемой «СВО» перебросило спецназ «АХМАТ», который находится под командованием Апты Алаудинова, на Бахмутское направление, а точнее в Клищеевку. По словам Кадырова, это свидетельствует о том, что Генштаб РФ имеет высокое доверие этим бойцам.

Напоследок Кадыров добавил, что по словам Алаудинова, разговор с которым состоялся 9 июля, ситуация в Клищеевке находится под полным контролем спецназа «АХМАТ».

Напомним, ранее российские паблики распространяли информацию о плачевном состоянии здоровья.