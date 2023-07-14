Путин заявил, что наемники армии российского олигарха Евгения Пригожина достойно воевали, однако якобы их втянули в «марш справедливости», что «вызывает сожаление», информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское издание «Коммерсантъ».

Кремлевский диктатор подчеркнул, что он хотел встретиться именно с командирами ЧВК, а не с их главарем. По словам главы РФ, во время переговоров он дал оценку участию «Вагнера» в войне, в «мятеже», а также озвучил дальнейшие варианты службы для боевиков.

Отвечая на вопрос о статусе частной военной компании, президент-агрессор заявил, что ЧВК юридически не существует, кроме того, в стране не существует закона о таких организациях.

Напомним, у Буданова высказались об аресте «сирийского мясника» Сергея Суровикина, объяснив, что должно смутить россиян в ситуации после «бунта» армии Пригожина.