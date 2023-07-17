В эфире своего пропагандистского шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» рупор путинского режима Ольга Скабеева пожаловалась на удар по Крымскому мосту, заявив, что страна-агрессор должна ответить на подрыв важного для оккупантов объекта, информирует «НБН».

По словам псевдожурналистки, у РФ должны быть «чувство собственного достоинства и национальные интересы». Скабеева подчеркнула, что Россия – «в конце концов великая держава», которая не должна позволять «уничтожать своих мирных людей».

Пропагандистка напомнила, что год назад экс-глава государства-террориста Дмитрий Медведев угрожал Украине оставить на месте Киева большую воронку, учитывая ее стремление деоккупировать Крым. Скандальная ведущая призвала не говорить, а начать просчитывать конкретные шаги «ответа».

Ранее западные СМИ рассказали о последствиях атаки на Керченский мост для страны-агрессора.