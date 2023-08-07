В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на The New York, в своем комментарии Песков отметил, что в Кремле не намерены идти на переговоры с украинской стороной. Также, по словам пресс-секретаря Путина, армия России будет продолжать войну в «обозримом будущем».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Дмитрий Песков сделал заявление относительно «претензий» РФ на оккупированные территории Украины. В свою очередь советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что никаких «претензий» у РФ быть не может, так как все сейчас находящиеся в оккупации территории будут освобождены.