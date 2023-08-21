Как информирует «НБН», согласно обнародованному ТГ-каналом ВЧК-ОГПУ информации, в городе Электросталь в ходе показательных выступлений солдаты Росгвардии начали стрелять в зрителей из автоматического оружия холостыми патронами.

При этом ресурс опубликовал видео, на котором запечатлено само шоу и момент, когда во время показательной стрельбе росгвардейцев, гильза попадает в ребенка.

В описании к опубликованным кадрам телеграм-канал пишет:

Ребенок в результате произошедшего поучил весьма серьезное повреждение от отскочившей гильзы.

В свою очередь ТГ-канал «112» поспешил сообщить, что с травмой головы был госпитализирован четырехлетний ребенок. А вот 34-летняя Ирина С., которая также пострадала во время этого же шоу, попала в медицинское учреждение с ранами щеки и челюсти.

В настоящее время никаких официальных заявлений от сотрудников правоохранительных органов относительно произошедшего, не поступало.

Напомним, ранее мы уже писали о разборках со стрельбой в одном из кафе временно оккупированного Мелитополя, которые устроили между собой оккупационные силы РФ.