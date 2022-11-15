Об инциденте во временно оккупированном Мелитополе сообщили местные украинские Telegram-каналы и один из информационных источников РФ. Предварительно, «разборки» российских мобилизованных произошли в заведении «Джокер», информирует «НБН».

Путинские военные и новобранцы употребляли в кафе спиртные напитки, завязался конфликт, и оккупанты устроили стрельбу. Известно, что потасовка произошла при участии 12 захватчиков – семи рядовых, двух младших сержантов, ефрейтора, лейтенанта и капитана. Всех их задержала «военная милиция».

Словесная перепалка между военными закончилась тем, что кто-то из мобилизованных начал стрелять, в результате четверо человек госпитализировали, пятеро раненных не обратились за медицинской помощью.

В эфире украинского телевидения мэр города Иван Федоров уточнил, что «разборки» в заведении «Джокер», которое после захвата Мелитополя стало притоном для оккупантов, произошли между русскими и дагестанцами.

Напомним, что во вторник, 15 ноября, Федоров сообщил о мощном взрыве на севере Мелитополя. По словам городского главы, инцидент произошел в месте, где располагалось логово захватчиков.