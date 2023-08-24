Польский премьер-министр заявил, что после смерти «повара Путина» его армия может перейти под непосредственный контроль кремлевского диктатора, став более опасной, информирует «НБН» со ссылкой на Onet.

Глава правительства Польши отказался комментировать, была ли авиакатастрофа, в результате которой погибли Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин, совпадением или нет, отметив, что граждане его страны могут сами ответить на этот вопрос.

Также, по мнению Моравецкого, каждый может сделать вывод о том, являются ли «вагнеровцы» на территории Беларуси угрозой, учитывая, что теперь ими будет руководить Путин. Политик убежден, что ЧВК Россия будет чаще применять для шантажа, провокаций, нападений и всего, что может подрывать политику безопасности.

Ранее о смерти «повара Путина» высказался украинский лидер Владимир Зеленский.