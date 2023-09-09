О том, что после прибытия наших танкистов на обучение, датские военные взялись за первый этап преподавания украинцам базовых навыков, но все пошло слегка не по плану, пишет «НБН», ссылаясь на материал Forbes.

В частности, в процессе организации процесса учений украинских танкистов, возник вопрос, где взять боеспособную бронетехнику для проведения стрельб: большая часть Leopard-1A5, вследствие давней даты производства, попросту нуждалась в капитальном ремонте, однако обучение нужно было проводить срочно. Именно по этой причине, Дания вынуждена была обратиться к 3-м музеям, где демонстрировались Leopard-1A5, которые и «одолжили» 6 танков в рабочем состоянии, чтобы тренировки украинских бойцов начались незамедлительно.

Стоит отметить, что в соответствии с данными СМИ, танки, отправленные музеями, оказались в гораздо лучшем техническом состоянии, чем те, что оставались на складах местных вооруженных сил.

Ранее мы писали о том, что немецкая Rheinmetall планирует передать Украине не менее 25 танков Leopard-1A5.