Как сообщает «НБН«, об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

«Там не будет ничего сверхнового. Путин намерен просить. И это весьма красноречивый факт, когда люди, называющие себя сверхдержавой, обращаются к режиму Северной Кореи», — отметил он.

По словам Юсова, темой обсуждения диктаторов станут поставки снарядов для артиллерии, оружия и боекомплектов советских времен. Иными словами, это те вещи, которые уже обсуждались между министром обороны РФ Сергеем Шойгу на встрече с Ким Чен Ыном.

«Теперь об этом будет просить Путин. Вместе с тем нет оснований полагать, что все пожелания российского диктатора будут удовлетворены», — рассказал разведчик.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какое оружие Путин может запросить у Ким Чен Ына во время их встречи.