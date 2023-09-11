О том, что КНДР располагает крупнейшими запасами артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов к оружию советских времен, которое страна-агрессор интенсивно применяет для неприцельных и преступных атак на Украину, и, вполне вероятно, именно их Путин попросит у Ким Чен Ына, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

Предполагается, что на данный момент путинской армии необходимы артиллерийские снаряды калибра 122 мм и 152 мм, а также реактивные боеприпасы калибра 122 мм, но так как в отношении Северной Кореи введены жесткие санкции, у Пхеньяна нет доступа к современным технологиям, и ее противотанковые ракеты не соответствуют требованием современной войны. Однако отправка даже таких боеприпасов Северной Кореей, хоть и не станет решающей в краткосрочной перспективе, но облегчит РФ «продолжение войны на истощение».

По мнению экспертов, ключевая стратегия Путина — надежда «пересидеть» Украину и оказание ей поддержки Западом, и именно боеприпасы из КНДР помогут выиграть время Кремлю, дав российской промышленности шанс «насытить» потребности фронта.

Также, поскольку у Северной Кореи скопился большой запас танков советской эпохи, которые Москва использует в войне против нашей страны, Пхеньян сможет поставлять запчасти к этой бронетехнике.

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