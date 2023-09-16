Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

Известно, что в принятом ранее на этой неделе докладе говорится о том, что процесс вступления Турции в блок с двадцати семи членами не может возобновиться при обстоятельствах, которые нынче сложились. Также там содержится призыв к Европейскому Союзу изучить «параллельные и реалистические рамки» для собственных связей с Анкарой.

Насколько известно, уже на протяжении целых двадцати четырех лет Турция является официальным кандидатом на вступление в Европейский Союз. Но в последние годы по причине беспокойства Европейского Союза относительно нарушений прав человека и уважения к верховенству права ситуация зашла просто в тупик.

Так, комментируя доклад Европарламента, Эрдоган заявил:

«Европейский Союз пытается оторваться от Турции. Мы будем оценивать такие события. А в случае, если это будет нужно, мы и вовсе можем порвать с Евросоюзом».

Напомним, ранее мы уже писали о возмущении пропагандистки Скабеевой тем, что Эрдоган якобы «предал» Россию.