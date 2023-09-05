В эфире своего пропагандистского шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» псевдожурналистка устроила истерику из-за главы Турции, который «предал» страну-агрессора.

Кадры программы опубликовал Telegram-канал «Центр противодействия дезинформации», информирует «НБН».

По словам Скабеевой, с Эрдоганом якобы невозможно вести переговорный процесс, поскольку он «демонстративно обманул» Москву. Она возмущена, что освобожденные из плена командиры «Азова» вернулись домой из Турции.

В свою очередь приглашенный в студию «эксперт» начал объяснять пропагандистке политику Анкары. Он заявил, что Турция умеет «правильно» вести бизнес, якобы дезинформируя и обманывая, а также никогда не сделает что-то невыгодное или то, что нанесет ей ущерб.

Напомним, что вчера состоялась встреча Эрдогана с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Сочи. Во время переговоров произошел конфуз, который обеспокоил главу РФ.